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    Bursa'da polisten kaçan sürücü motosikletliye çarptı

    Polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yönden kaçan sürücü ara sokaktan çıkan motosikletliye çarpıp, kaçtı. Şüpheliler kovalamacanın ardından yakalandı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 13:43
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    Bursa'da polisten kaçan sürücü motosikletliye çarptı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye atan polis ekipleriyle dur ihtarına uymayan 16 RBP plakalı otomobil arasında kovalamaca yaşandı.

    Süratle kaçan sürücü Yavuzselim Mahallesi'ne geçti.

    MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇTILAR

    Ters şeritten ilerleyen araç ara sokaktan çıkan Selim K. idaresindeki 16 SRH 86 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken şüpheli araçtakiler oralı olmayıp kaçmaya devam etti.

    Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Araç ise yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta bulunan sürücü Çağrı A. ve arkadaşı Mehmet Şirin Ö. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada da uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Bursa da polisten kaçan sürücü motosikletliye çarptı #1

    6 BİN TL KORONA CEZASI

    Öte yandan iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için yaklaşık 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa da polisten kaçan sürücü motosikletliye çarptı #2

    Bursa da polisten kaçan sürücü motosikletliye çarptı #3

    Bursa da polisten kaçan sürücü motosikletliye çarptı #4

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