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- Bursa'da polisten kaçarken ağır yaraladığı bisikletliyi yolun ortasında ölüme terk etti
Bursa'da polisten kaçarken ağır yaraladığı bisikletliyi yolun ortasında ölüme terk etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçarken çarptığı bisikletliyi ağır yaraladı.
- İHA
- 24.05.2021 - 07:57
Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracı polis ekiplerinin üzerine sürüp kaçmaya başladı.
Hızla kaçan sürücü, bisikletiyle yoldan geçen 48 yaşındaki Uylaşarslan'a çarptı.
ÇARPTIĞI BİSİKLETLİYİ BIRAKIP KAÇMAYA DEVAM ETTİ
Şüpheli sürücü ağır yaralanan Uylaşarslan'ı bırakarak hızını kesmeden kaçmaya başladı.
Ağır yaralanan bisikletli İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışması devam ediyor.