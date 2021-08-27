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Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı

Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı

Uygulama noktasında polis ekiplerini fark eden sürücü, polisten kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdi. Sürücü, polise yakalanmamak için, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.