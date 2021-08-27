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- Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı
Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı
Uygulama noktasında polis ekiplerini fark eden sürücü, polisten kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdi. Sürücü, polise yakalanmamak için, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.
- İHA
- 27.08.2021 - 08:42
- Güncelleme : 27.08.2021 - 09:04
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerini fark eden otomobil sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak ara sokağa girerek kaçmak istedi.
ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU
Kaçarken çıkmaz sokağa giren sürücü, çıkmayınca aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.
Sürücüsüz otomobilin yanına gelen ekipler, sürücü koltuğunun yanında alkol şişeleri olduğunu fark etti.
Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı ViDEO
OTOPARKA ÇEKİLDİ
Araç, çekici ile otoparka çekildi.
Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.