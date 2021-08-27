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    Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı

    Uygulama noktasında polis ekiplerini fark eden sürücü, polisten kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdi. Sürücü, polise yakalanmamak için, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 09:04
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    Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerini fark eden otomobil sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak ara sokağa girerek kaçmak istedi.

    ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

    Kaçarken çıkmaz sokağa giren sürücü, çıkmayınca aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

    Sürücüsüz otomobilin yanına gelen ekipler, sürücü koltuğunun yanında alkol şişeleri olduğunu fark etti.

    Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı ViDEO

    Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı #1

    OTOPARKA ÇEKİLDİ

    Araç, çekici ile otoparka çekildi.

    Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

    Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı #2

    Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı #3

    Bursa’da polisten kaçarken çıkmaz sokağa girince, aracını bırakıp kaçtı #4

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