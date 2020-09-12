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    Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldürdü: Müebbet hapsi isteniyor

    Öz dayısını sırtından tüfekle vurarak öldüren şahsın, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Zanlı, Bursa 1. Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 11:29
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    Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldürdü: Müebbet hapsi isteniyor

    18 Şubat 2020 günü Erdal Bayram, Bursa'nın Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan, dayısı Kamil Kuzey'e ait dönerciye gitti.

    Erdal Bayram, ailevi meseleler nedeniyle husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey’e, yanında getidiği pompalı tüfekle arkası dönük haldeyken ateş açtı. Kamil Kuzey sırtından vurularak kanlar içinde kalırken, Erdal Bayram kaçtı.

    YARALI DAYI YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

    Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmak istenilen dayı Kuzey, yolda yaşamını yitirdi.

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    YEĞEN TUTUKLANDI

    Erdal Bayram ise Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, teslim oldu. Bayram, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

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    "AYAKLARINA DOĞRU ATEŞ ETTİM"

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırladı. Bayram'ın pompalı tüfeği internet üzerinden aldığı anlatılan iddianamede, zanlının ifadesinde "Ayaklarına doğru ateş ettim, eğinince sırtından vuruldu. Bunlar tehdit ve şantaj ile ailemi çalıştırıyorlarmış. Şikayet ettim, sonuç alamayınca böyle bir olay meydana geldi. Ailemin onların elinden kurtarılmasını istiyorum” dediği kaydedildi. Erdal Bayram hakkında ‘kasten adam öldürmek ’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

    BURSA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

    Olay sırasında dükkanda bulunan İbrahim Kaçar'ın (67) cam parçalarıyla yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 'yaralama' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenilen Bayram, Bursa 1. Ağır ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

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