Bursa'da psikolojik sorunlu genç evini yaktı

İddiaya göre bunalımda olduğu öğrenilen Ebutalip K. isimli genç, ailesinin evini ateşe verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye mahallesi Lakşe sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2. Katında yangın çıktı.

Psikolojik sorunları olan 26 yaşındaki Ebutalip K., bunalıma girerek odasını ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürüldü

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Evini yakan oğlunu dövdü

Öfkelenen baba Türkay, evini yakan oğlunu darbetti. Evi yakan şahıs, polis nezaretinde 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç, hastanede gözlem altında

Gencin daha öncede 2 kez evini yaktığı öğrenildi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan gencin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.