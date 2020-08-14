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    Bursa'da PTT çalışanı kendisini astı

    Osmangazi İlçesinde bir PTT şubesi içerisinde kendini asarak intihar eden çalışanı yoldan geçen vatandaşlar gördü.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 04:22
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 04:22
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    Bursa'da PTT çalışanı kendisini astı

    Bursan'nın Osmangazi ileçsinde öğle saatlerinde Yahşibey Caddesi üzerinde bulunan bir PTT şubesinde meydana gelen olayda, PTT çalışanı olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Cesur Ağaoğlu, şube içerisinde kendini asarak intihar etti.

    Öğle saatlerinde PTT önünden geçen vatandaşlar tavana asılı halde Cesur Ağaoğlu'nu görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Bursa da PTT çalışanı kendisini astı #1

    KAPIYI İTFAİYE EKİPLERİ AÇTI

    Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ve polis ekipleri kilitli kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verildi.

    İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonucu Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.

    Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ağaoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

    Bursa'da PTT çalışanı kendisini astı VİDEO


    Bursa da PTT çalışanı kendisini astı #2

    Bursa da PTT çalışanı kendisini astı #3

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