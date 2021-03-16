Bursa'da radyocuyu öldüren katil zanlısı: Artık sesini kısıyorum

Bursa'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'yu öldüren katil zanlısı Halil N., ifadesinde belinden çıkardığı tabancayla boğazına ateş ettiğini itiraf etti.

Geçen hafta salı günü saat 20.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yolgör Sokak'ta meydana gelen olayda Halil N., yerel bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu'nun ablasıyla yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan ablaya kardeşi ile görüşmek istediğini söyledi. Özsu da kapının önüne çıktı.

KAPISININ ÖNÜNDE VURULMUŞTU

Ancak Halil N. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı halde kapıyı kapatan radyocu, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi kaldırılan Özsu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

KAÇAN SALDIRGAN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 250 kişinin ifadesine başvuran ve 322 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Halil N. olduğunu saptadı.

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"RADYODA YANLIŞ ŞEYLER ANLATIYORDU, İKAZLARIMI DİNLEMEDİ"

Halil N. polisteki ilk ifadesinde şunları söyledi:

"Hazım Özsu'nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp, tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim.

"ARTIK SESİNİ KISIYORUM DİYEREK BOĞAZINDAN VURDUM, PİŞMANIM"

Özsu, aşağıya indiğinde, 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak, ateş aldı. Pişmanım.''

Halil N., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

























