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    Bursa'da ralli aracı seyircilerin arasına daldı

    Ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.
    • 30.05.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:00
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    Bursa'da ralli aracı seyircilerin arasına daldı

    Bursalılar 46. Yeşil Bursa Rallisi’ni izlemek için yarışın yapıldığı Keles yoluna akın etti.

    Heyecanla beklenen yarış başladı.

    Bu sırada viraja hızlı giren bir ralli aracı, seyircilerin arasına daldı.

    Facianın teğet geçtiği anlar

    Seyirciler, tehlikeyi önceden sezdi ve koşarak uzaklaştı.

    Böylelikle ölen ya da yaralanan olmadı.

    Facianın teğet geçtiği anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bursa'da ralli aracı seyircilerin arasına daldı VİDEO

    Yoluna devam etti

    İHA’nın haberine göre yoldan çıkan yarış otomobili daha sonra piste girip yoluna devam etti.

    Bursa da ralli aracı seyircilerin arasına daldı #1

    Bursa da ralli aracı seyircilerin arasına daldı #2

    Bursa da ralli aracı seyircilerin arasına daldı #3

    Bursa da ralli aracı seyircilerin arasına daldı #4

    Bursa da ralli aracı seyircilerin arasına daldı #5


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