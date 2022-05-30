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Bursa'da ralli aracı seyircilerin arasına daldı

Bursa'da ralli aracı seyircilerin arasına daldı

Ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.