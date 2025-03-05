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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin ve camisinin bulunduğu Emirsultan Mahallesi’nde davul çalmak yasak.

Çok esli yıllardan beri sürdürülen bu geleneğin, ilginç bir arka planı bulunuyor.

BURADA DAVUL ÇALAN MEZARDA KALKIYOR

Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor.

Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi’nde sahur vakti davul çalmıyor.

DAVUL YERİNE ZİLLER ÇALINIYOR

Farklı rivayetler sonrası yüzyıllardır korkan ramazan davulcuları, Emirsultan Mahallesi'ndeki vatandaşları zillere bastıktan sonra 'Pilava pilava' diye bağırarak sahura uyandırıyor.

"BU MAHALLEDE DAVUL ÇALMAK YASAK"

Mahalle sakini Mukaddes Karabıyıkoğlu, "Dedelerimiz, türbelerimiz var. Rahatsız olmasın diye davul çalınmıyor. Rivayete göre bir davulcu ramazanda davul çalmış. Dedelerimiz de davulcuyu atmış. O zamandan beri bu mahallede davul çalmak yasak." diye konuştu.

"PİLAVA PİLAVA"

Mahalle muhtarlığının koordine ettiği gençler, imsak vaktinden 1 saat önce "pilava pilava" diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura uyandırıyor.