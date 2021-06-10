Bursa’da, raylara yatan şahıs metro hattını kitledi

Elindeki bıçakla metronun altına yatan şahıs, yarım saat süren çalışmaların sonucunda ikna edildi. Raylardan kalktığı sırada baygınlık geçiren şahıs, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 53 yaşındaki A.D. isimli şahıs, Yıldırım ilçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Yüksek İhtisas Metro İstasyonu’na geldi.

Şahsın raylara yatması üzerine metro, zorunlu olarak durduruldu.

Metronun altına giren şahıs, elindeki bıçak ile müdahalelere direndi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uzun süren çalışmalar sonucunda şahıs ikna oldu.

Tam o sırada şahıs, raylarda bayılarak yere düştü.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Polis ve sağlık ekipleri tarafından raylardan çıkartılan şahıs, ambulansa alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede ulaşım yarım saat aksadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.