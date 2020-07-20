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    Bursa'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 1 ölü

    Özel bir rehabilitasyon merkezinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 20.07.2020 - 16:44
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    Bursa'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 1 ölü

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gelen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

    Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Saldırı anı merkezdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı İZLE

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

    Bursa'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 1 ölü #1

    Bursa'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 1 ölü #2

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