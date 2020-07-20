Bursa'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 1 ölü

Özel bir rehabilitasyon merkezinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gelen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı merkezdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı İZLE

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.