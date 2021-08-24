Euro
9.9068
0.01%
Dolar
8.4326
0.15%
Altın
488.18
-0.2%
Borsa
1.465
0.4%
Bitcoin
420.009
-0.71%
EXEN Coin
28.25
1.25%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Bursa’da Roma döneminden kalan lahit, çeşme olarak kullanılıyor

    Ormanlık bir alanda, Roma döneminden kalma lahdin çeşme olarak kullanıldığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da Roma döneminden kalan lahit, çeşme olarak kullanılıyor

    Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesi’ndeki ormanlık bir alanda, üzerinde kabartmalar bulunan 2 bin yıllık lahit mezarın çeşme olarak kullanıldığı görüldü.

    Roma döneminden kalma lahdin içinden dışa verilen boru ile suyun aktığını gören vatandaşlar, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    ROMALI AİLENİN VASİYETİ

    Arkeologlardan alınan bilgiye göre lahdin Romalı asil bir aileye ait olduğu, mezarın içinden su akmasının ise ailenin vasiyeti olduğu belirtildi.

    Bursa’da Roma döneminden kalan lahit, çeşme olarak kullanılıyor #1

    150 YILDIR AKIYOR

    150 yıldır lahitten su aktığını söyleyen köydeki vatandaşlar, bölgeye ‘Aşa Dere’ ismini verdiklerini ifade etti.

    Bursa’da Roma döneminden kalan lahit, çeşme olarak kullanılıyor VİDEO

    “HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

    İzci olarak bölgeye giden Berkman Atasever, “Ben izci olarak buraya geldim ve şok oldum. Lahidin içinden su akıyor ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim.” ifadelerini kullandı.

    Bursa’da Roma döneminden kalan lahit, çeşme olarak kullanılıyor #2

    Bursa’da Roma döneminden kalan lahit, çeşme olarak kullanılıyor #3

    Bursa’da Roma döneminden kalan lahit, çeşme olarak kullanılıyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir