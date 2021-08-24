Ormanlık bir alanda, Roma döneminden kalma lahdin çeşme olarak kullanıldığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesi’ndeki ormanlık bir alanda, üzerinde kabartmalar bulunan 2 bin yıllık lahit mezarın çeşme olarak kullanıldığı görüldü.

Roma döneminden kalma lahdin içinden dışa verilen boru ile suyun aktığını gören vatandaşlar, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ROMALI AİLENİN VASİYETİ

Arkeologlardan alınan bilgiye göre lahdin Romalı asil bir aileye ait olduğu, mezarın içinden su akmasının ise ailenin vasiyeti olduğu belirtildi.

150 YILDIR AKIYOR

150 yıldır lahitten su aktığını söyleyen köydeki vatandaşlar, bölgeye ‘Aşa Dere’ ismini verdiklerini ifade etti.

Bursa’da Roma döneminden kalan lahit, çeşme olarak kullanılıyor VİDEO



“HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

İzci olarak bölgeye giden Berkman Atasever, “Ben izci olarak buraya geldim ve şok oldum. Lahidin içinden su akıyor ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim.” ifadelerini kullandı.