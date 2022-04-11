Bursa'da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı

Otomobil pazarından aldığı ikinci el otomobille ilgili sürekli rüyalar gören Talip Çetin, ekspertize gittiğinde aracın ağır hasarlı olduğunu öğrendi. Çetin, “Rüyalarım maalesef doğru çıktı” dedi.

Bursa’da ikamet eden Talip Çetin, Nilüfer Oto Pazarı’na giderek beğendiği 2010 model aracın sahibinden bilgi almak istedi.

Araç sahibi B.U., 2 yıl önce aldığı ekspertiz raporunu göstererek 1 parçanın değiştiğini, güneş yanığı olduğu için de aracı komple boyattığını söyledi. 102 bin 500 liraya el sıkışan Çetin, satın alma işleminden sonra rüyasında aracın tavanının ekleme olduğunu ve kendisiyle dalga geçildiğini görünce, ekspertize gitti.

İHA’nın haberine göre; Çetin, otomobilin 6 parça değişeni ve tavanın başka bir araçtan ekleme yapıldığını öğrendi.

“Satıcının sözüne güvenerek aldım”

Talip Çetin, yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı Nilüfer Oto Pazarı'ndan satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık.

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“2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle dalga geçildiğini gördüm”

Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, nasıl parçaları güzel ekledik mi gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm.

“Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş”

Ben de bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim. Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş.”

Telefonla B.U.'yu arayan Talip Çetin, “10 gün önce aldığın arabayı o hale senin getirmediğin ne malum?” yanıtını aldı.

Çetin, konuyla ilgili yasal takibi başlatacağını ifade etti.