Petrol
98.53
-4.14%
Euro
16.00
-0.30%
Dolar
14.69
-0.35%
Altın
920.76
-0.29%
Borsa
2447
2.26%
Bitcoin
607.464
-4.23%
BTXN Coin
30.90
-1.56%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Bursa'da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı

    Otomobil pazarından aldığı ikinci el otomobille ilgili sürekli rüyalar gören Talip Çetin, ekspertize gittiğinde aracın ağır hasarlı olduğunu öğrendi. Çetin, “Rüyalarım maalesef doğru çıktı” dedi.
    • 11.04.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı

    Bursa’da ikamet eden Talip Çetin, Nilüfer Oto Pazarı’na giderek beğendiği 2010 model aracın sahibinden bilgi almak istedi.

    Araç sahibi B.U., 2 yıl önce aldığı ekspertiz raporunu göstererek 1 parçanın değiştiğini, güneş yanığı olduğu için de aracı komple boyattığını söyledi. 102 bin 500 liraya el sıkışan Çetin, satın alma işleminden sonra rüyasında aracın tavanının ekleme olduğunu ve kendisiyle dalga geçildiğini görünce, ekspertize gitti.

    İHA’nın haberine göre; Çetin, otomobilin 6 parça değişeni ve tavanın başka bir araçtan ekleme yapıldığını öğrendi.

    “Satıcının sözüne güvenerek aldım”

    Talip Çetin, yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

    “Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı Nilüfer Oto Pazarı'ndan satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık.

    Bursa'da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı ViDEO

    Bursa da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı #1

    “2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle dalga geçildiğini gördüm”

    Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, nasıl parçaları güzel ekledik mi gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm.

    “Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş”

    Ben de bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim. Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş.”

    Telefonla B.U.'yu arayan Talip Çetin, “10 gün önce aldığın arabayı o hale senin getirmediğin ne malum?” yanıtını aldı.

    Çetin, konuyla ilgili yasal takibi başlatacağını ifade etti.

    Bursa da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı #2

    Bursa da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı #3

    Bursa da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı #4

    Bursa da rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçeği ekspertize gidince anladı #5


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Tır şoförleri kaçak göçmenler için 5 bin euro ceza ödüyor
    Gündem

    Tır şoförleri kaçak göçmenler için 5 bin euro ceza ödüyor

    Fransa’da cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilecek
    Dünya

    Fransa’da cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilecek

    Görüş Bildir