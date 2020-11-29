Bursa'da sabah cezaevinden çıkan genç, akşam gözaltına alındı

Bursa’da sabah saatlerinde cezaevinden tahliye olan genç, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyince 3 bin 186 lira para cezası yerken, zerinde döner bıçağı da ele geçirilince gözaltına alındı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde, kasten adam yaralama suçundan girdiği cezaevinden sabah saatlerinde tahliye olan N.K. (28), sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyerek gezintiye çıktı.

ÜZERİNDE DÖNER BIÇAĞI İLE YAKALANDI

Polis ekiplerini gören N.K., ara sokaklara kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. N.K.’nın yapılan üst aramasında ise 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K.’ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan da 3 bin 186 TL para cezası uygulandı.

"BENİMKİSİ BİR HAYALDİ"

Öte yandan N.K., kendini görüntüleyen basın mensuplarının ’Neden sokağa çıktınız’ sorusuna ’Benimkisi bir hayaldi’ diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.