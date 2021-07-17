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    Bursa’da sabah namazına giderken motosiklet çarptı

    Sabah namazı için camiye giderken motosikletin çarptığı 73 yaşındaki adam, yaralandı. Motosiklet sürücüsünün 0.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 17.07.2021 - 09:36
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    Bursa’da sabah namazına giderken motosiklet çarptı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi’nde sabah namazı için camiye gitmek üzere evinden çıkan Ali Kırtay’a (73), saat 04.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde yolun karşısına geçerken Emirhan Erdemanar (22) yönetimindeki 16 AJ 165 plakalı motosiklet çarptı.

    Kazada, kanlar içinde kalan Ali Kırtay yaralandı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ali Kırtay, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kırtay’ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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    ALKOLLÜ ÇIKTI

    Bu arada, trafik polisi ekipleri tarafından alkol testi yapılan motosiklet sürücüsü Emirhan Erdemanar’ın, 0.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Erdemanar’a, bin 679 TL ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay ehliyetine el konuldu. Gözaltına alınan Erdemanar’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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