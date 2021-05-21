Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Bursa'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

SU BASKINLARI GÖRÜLDÜ

Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı.

Merkez ilçelerindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri bu bölgelerde zor anlar yaşadı.

Yıldırım ilçesi Millet ve Kazım Karabekir mahallelerinde ise yer yer su baskınları görüldü.

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu VİDEO





'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Bursa Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, kentte bugün sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.



