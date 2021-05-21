Bursa'da sağanak yağış kazaya neden oldu: 7 yaralı

Bursa'da sağanak yağış kazaya neden oldu: 7 yaralı

Bursa'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, başka bir otomobile çarptı.

Bursa'da ve tüm yurt genelinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kazalar kaçınılmaz oldu. Bursa - Balıkesir karayolunda gerçekleşen kazada 7 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ..

İzmir otobanından ana yola çıkmak isteyen Onur İskender'in idaresindeki 16 SBE 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Balıkesir yönüne giden Ali Öztürk idaresindeki 16 EÖ 781 plakalı otomobile çaptı.

Kazada, sürücü Onur İskender ile aracında bulunan Zehra İskender, Mualla Kılınç ve diğer otomobilde yolculuk yapan Nur Özdemir, Merve Kazan, Hatice Kazan ve Büşra kazan yaralandı.

Bursa'da sağanak yağış kazaya neden oldu: 7 yaralı VİDEO

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslar ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.