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Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı

Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı

Sahibinin elinden kurtulup yola kaçan bir boğa, trafiğin durmasına neden oldu. Vatandaşları önüne katıp kovalayan boğa, ekiplerin de elinden kurtulup gözden kayboldu.