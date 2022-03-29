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    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı

    Sahibinin elinden kurtulup yola kaçan bir boğa, trafiğin durmasına neden oldu. Vatandaşları önüne katıp kovalayan boğa, ekiplerin de elinden kurtulup gözden kayboldu.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 21:22
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    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı

    Bursa’da, sahibinin elinden kurtulup kaçan bir boğa, ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğa, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde Bursa-Ankara yoluna çıktı.

    Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

    Boğanın yola çıkması nedeniyle, trafik bir süre durdu.

    CAMI KIRIP DÜKKANA GİRDİ

    Kendisini yakalamak isteyen bir kişinin sopa vurması üzerine boğa, onlarca kişiyi önüne katıp kovaladı.

    Boğadan kaçanlar Gürsu Kavşağı yakınlarında bir dükkana sığındı. Boğa, dükkanın vitrin camını kırarak içeri girdi. Bir süre sonra dükkandan çıkan boğa, yine araçların arasına daldı.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Duran trafikte bir süre araçların arasında dolaşan boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin elinden kaçarak gözden kayboldu.

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı VİDEO

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı #1

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı #2

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı #3

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı #4

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı #5

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı #6

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı #7

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan boğa, şehri birbirine kattı #8


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