Bankada işlem yapan 75 yaşındaki Gönül Kul'u takip eden dolandırıcı, yaşlı kadına 'oğlunu tanıyorum' diyerek bütün parasını aldı.

Bursa'da vatandaşı kurdukları akıl almaz tuzaklarla dolandıranların hedefinde yine yaşlılar var.

75 yaşındaki Gönül Kul, Bursa'da girdiği bir bankanın şubesinde işlem yaptırdıktan sonra evinin yolunu tuttuç

Bu sırada Gönül Kul'un peşine takılan dolandırıcı, kendisini başka bir bankanın müdürü olarak tanıtıp, oğlunun arkadaşı olduğu bahanesiyle yaşlı kadından 300 lira ve çeyrek altınını alarak kayıplara karıştı.

"OĞLUNU TANIYORUM"

"Senin oğlun Bekir Kul'u tanıyorum" diyerek yaşlı kadının yanında oğlunu telefonla arama numarası yapan dolandırıcı, para ve altını aldıktan sonra kaçtı.

POLİSE GİTTİ

Bir müddet sonra dolandırıldığının farkına varıp oğlunu arayan Gönül Kul, ardından oğlu ile birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı. Yaşlı kadının eşkâlini verdiği dolandırıcı her yerde aranıyor.

Bursa'da sahte bankacı, yaşlı kadını dolandırdı VİDEO



