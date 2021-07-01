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    Bursa’da sahte içki operasyonu: 1 ton sahte içki ele geçirildi

    Sahte içki sattığı belirlenen M.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Aramalarda plastik şişelerin ve bidonların içinde 1 ton sahte içki ele geçirildi.
    • DHA
    • 01.07.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 14:10
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    Bursa’da sahte içki operasyonu: 1 ton sahte içki ele geçirildi

    Bursa’da, sahte içki satan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. isimli bir şahsın sahte içki sattığını belirledi.

    Harekete geçen ekipler, şüphelinin Osmangazi ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Yapılan aramalarda, plastik su şişeleri ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirdi.

    M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    Bursa’da sahte içki operasyonu: 1 ton sahte içki ele geçirildi VİDEO

    Bursa’da sahte içki operasyonu: 1 ton sahte içki ele geçirildi #1

    Bursa’da sahte içki operasyonu: 1 ton sahte içki ele geçirildi #2

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    Bursa’da sahte içki operasyonu: 1 ton sahte içki ele geçirildi #4

    Bursa’da sahte içki operasyonu: 1 ton sahte içki ele geçirildi #5

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