Bursa'da sahte izin belgesi kullanan gençlere ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahte izin belgesi kullanarak yakalanan 2 kişiye, 6 bin 300 lira para cezası verildi.

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı.

Ekipler, durdurdukları 16 AID 247 plakalı otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü Hafız H. ile beraberindeki Cevdet Z.'ye (19), izin belgesi sordu.

EVRAKLAR SAHTE ÇIKTI

İkilinin verdiği izin belgelerini inceleyen polisler, evrakların sahte olduğunu belirledi.

6 BİN 300 LİRA CEZA

Sürücü ile arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

















