Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
276.150
-3.85%
EXEN Coin
15.38
-3.14%
14ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 14 C

    Bursa'da sahte izin belgesi kullanan gençlere ceza

    Sokağa çıkma kısıtlamasında sahte izin belgesi kullanarak yakalanan 2 kişiye, 6 bin 300 lira para cezası verildi.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da sahte izin belgesi kullanan gençlere ceza

    Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı.

    Ekipler, durdurdukları 16 AID 247 plakalı otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü Hafız H. ile beraberindeki Cevdet Z.'ye (19), izin belgesi sordu.

    EVRAKLAR SAHTE ÇIKTI

    İkilinin verdiği izin belgelerini inceleyen polisler, evrakların sahte olduğunu belirledi.

    6 BİN 300 LİRA CEZA

    Sürücü ile arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 TL ceza  uygulandı.

    Bursa da sahte izin belgesi kullanan gençlere ceza #1

    Bursa da sahte izin belgesi kullanan gençlere ceza #2

    Bursa da sahte izin belgesi kullanan gençlere ceza #3

    Bursa da sahte izin belgesi kullanan gençlere ceza #4

    Bursa da sahte izin belgesi kullanan gençlere ceza #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir