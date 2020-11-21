Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.35
0.00%
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    Bursa'da sahte polisler, operasyonla yakalandı

    İnegöl ilçesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu kişileri dolandıran 2’si bayan 5 kişi nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.
    • İHA
    • 21.11.2020 - 01:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da sahte polisler, operasyonla yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerine polis süsü veren 2’si bayan 5 kişi, yabancı uyruklu kişilerin evlerine girerek, bu kişilere ait ziynet eşyaları ve paraları alarak kayıplara karıştı.

    Mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca soluğu poliste aldı. Şikayet soncu harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekipleri söz konusu şahıslar ve kaçtıkları aracın plakasını belirledi.

    Bursa'da sahte polisler, operasyonla yakalandı İZLE


    POLİSTEN KAÇTILAR

    Ekipler, dolandırıcıların kullandığı otomobili Bursa Ankara yolunda hareket halindeyken tespit etti. Polislerin tüm ikazlarına rağmen otomobil durmayarak Bursa istikametine doğru kaçmaya başladı.

    Bursa da sahte polisler, operasyonla yakalandı #1

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Nefes kesen kovalamaca sonucu lastiği patlayan otomobil Şehitler Mahallesi'nde durduruldu. Araçtan kaçan 2'si bayan 5 kişi kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

    5 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, otomobilleri ise çekici yardımıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

    Bursa da sahte polisler, operasyonla yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir