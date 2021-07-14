Bursa'da şakalaşırken arkadaşını vurdu: Bayramda aileme kavuşmak istiyorum

Yaşıtı olan arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurarak yaraladığı için tutuklanan 16 yaşındaki Ali Kıvanç B., bilerek yapmadığını belirterek bayramda ailesini görmek istediğini söyledi.

Geçen yıl 29 Temmuz’da Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi’nde 16 yaşındaki Ali Kıvanç B., arkadaşlarına göstermek istediği tabanca ile parka geldi.

Ali Kıvanç B., arkadaşlarıyla şakalaşırken tabanca ateş aldı.

Bu sırada Ali Kıvanç'ın yanındaki yaşıt arkadaşı Eren K., boynundan ve göğsünden vuruldu.

ARKADAŞI YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ

Eren K. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eren K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ALİ KIVANÇ TUTUKLANDI

Eren K., tedavisinin ardından taburcu edildi anacak yatağa bağımlı yaşamaya başladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Kıvanç B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVASI GÖRÜLDÜ

Hakkında kasten yaralama suçundan dava açılan Ali Kıvanç B.’nin, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu Ali Kıvanç B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BİLEREK YAPMADIM, AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Duruşmada savunma yapan Ali Kıvanç B., olayın kazara yaşandığını söyleyerek, "Ben bilerek yapmadım. Aileme kavuşmak istiyorum. Bayramda ailemle birlikte olmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Ali Kıvanç B.’nin avukatı ise olay yerini gören güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin CD'nin yeniden iyileştirme işlemleri yapılarak izlenilmesini, bu hususta rapor alınmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını talep ederek Ali Kıvanç B.'nin tahliyesini istedi.

OLAYIN KASTİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mağdura parmaklarındaki yamulma nedeniyle tıbbi müdahale ve yapay yemek borusuna geçmek zorunda olduğu için boyun altındaki kemiğine cerrahi müdahale yapılacağını, psikolojik durumundaki sıkıntının da devam ettiğini dile getiren avukatı, olayın kasti olarak yapıldığını belirterek Ali Kıvanç B.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına CD'nin çözümünün yapılmasını istedi. Olay yerini gören güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin CD çözümünün yapılması için müzekkere yazılmasına ve Ali Kıvanç B.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.





