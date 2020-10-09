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    Bursa'da saniyeler içinde market soydular

    Bir marketin camını parke taşıyla kırıp, 30 saniyede yaklaşık 3 bin lira para ile 2 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar, kameraya yakalandı.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 08:43
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    Bursa'da saniyeler içinde market soydular

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan bir marketin önüne gelen iki hırsız, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra ellerindeki taşla iş yerinin camını kırdı.

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    Camı kırdıktan sonra alarm çalması üzerine olay yerinden kaçan hırsızlar, birkaç dakika sonra dükkana geri döndü. Hırsızlar 30 saniye içinde kasada bulunan 3 bin lire para ile yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigara çalıp, yaya olarak kaçtı.

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    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Durumun fark edilmesiyle beraber ihbar üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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