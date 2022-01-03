Girdiği döner dükkanında telefon şarj edeceğini söyleyerek ekmek kasalarına yardım eden şüpheli, telefon çalıp kaçtı. O anlar, kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan dönerciye bir müşteri girdi.

Müşteri olarak içeri giren şüpheli şahıs, telefonunu şarj etmek istediğini söyledi.

TELEFON ÇALDI

Döner dükkanına gelen ekmek kasalarına yardım eden şüpheli, daha sonra bir anlık boşluktan yararlanarak masanın üstünde duran telefonu alarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da şarj bahanesiyle telefon çalan şahıs kamerada ViDEO





