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    Bursa'da şarj bahanesiyle telefon çalan şahıs kamerada

    Girdiği döner dükkanında telefon şarj edeceğini söyleyerek ekmek kasalarına yardım eden şüpheli, telefon çalıp kaçtı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 10:33
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    Bursa'da şarj bahanesiyle telefon çalan şahıs kamerada

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan dönerciye bir müşteri girdi.

    Müşteri olarak içeri giren şüpheli şahıs, telefonunu şarj etmek istediğini söyledi.

    TELEFON ÇALDI

    Döner dükkanına gelen ekmek kasalarına yardım eden şüpheli, daha sonra bir anlık boşluktan yararlanarak masanın üstünde duran telefonu alarak kayıplara karıştı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da şarj bahanesiyle telefon çalan şahıs kamerada ViDEO

    Bursa da şarj bahanesiyle telefon çalan şahıs kamerada #1

    Bursa da şarj bahanesiyle telefon çalan şahıs kamerada #2

    Bursa da şarj bahanesiyle telefon çalan şahıs kamerada #3


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