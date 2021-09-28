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    Bursa'da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 15:36
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    Bursa'da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı

    Bursa'da İnegöl’ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde Jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri, ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldı.

    Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

    EKİPLER, KAYIP ŞAHSIN İSMİYLE BAĞIRMAYA BAŞLADI

    Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladı.

    Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylendiğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.

    Bursa'da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı ViDEO

    BAŞKA BİR KİŞİNİN ARANDIĞI ZANNETTİ: BEN BURADAYIM

    Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü.

    Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip, kayıp şahsı evine bıraktı.

    Bursa da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı #1

    Bursa da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı #2

    Bursa da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı #3

    Bursa da şaşkına çeviren olay: Kendi arama çalışmasına katıldı #4

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