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Bursa'da satırlı bıçaklı kavga kamerada

Bursa'da satırlı bıçaklı kavga kamerada

Kurban pazarında çıkan kavgada taraflar birbirlerine satırla ve bıçakla saldırıdı. O kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.