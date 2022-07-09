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    Bursa'da satırlı bıçaklı kavga kamerada

    Kurban pazarında çıkan kavgada taraflar birbirlerine satırla ve bıçakla saldırıdı. O kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.
    • 09.07.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 18:00
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    Bursa'da satırlı bıçaklı kavga kamerada

    Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken Bursa'daki bir kurban pazarında tartışma çıktı.

    Kentin Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki pazarda çıkan tartışma kısa sürede alevlendi ve yerini kavgaya bıraktı.

    Satırla ve bıçakla kavga ettiler

    Yaşanan kavgada taraflar birbirlerine satırla ve bıçaklarla saldırırken vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.

    Kavga anları kameralar tarafından kaydedildi

    Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken o anlar bir cev telefonunun kamerasına yansıdı.

    Bursa'da satırlı bıçaklı kavga kamerada VİDEO


    Bursa da satırlı bıçaklı kavga kamerada #1

    Bursa da satırlı bıçaklı kavga kamerada #2

    Bursa da satırlı bıçaklı kavga kamerada #3

    Bursa da satırlı bıçaklı kavga kamerada #4


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