Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
310.690
-7.29%
EXEN Coin
40.14
-7.61%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Bursa'da satırlı bıçaklı komşu kavgası: 4 yaralı

    Husumetli komşu iki aile arasında çıkan sopa, bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga hastanede de sürerken, güvenlik güçleri önlem aldı
    • İHA
    • 22.05.2021 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da satırlı bıçaklı komşu kavgası: 4 yaralı

    Bursa’nın Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

    Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    4 YARALI

    Kavgada her iki taraftan da 1’i ağır toplam kişi 4 yaralandı.

    Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil Serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Bursa da satırlı bıçaklı komşu kavgası: 4 yaralı #1

    GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Kavga hastanede de devam ederken, güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da satırlı bıçaklı komşu kavgası: 4 yaralı #2

    Bursa da satırlı bıçaklı komşu kavgası: 4 yaralı #3

    Bursa da satırlı bıçaklı komşu kavgası: 4 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir