Euro
11.0196
-0.85%
Dolar
9.5314
-0.61%
Altın
546.83
-0.58%
Borsa
1.524
0.1%
Bitcoin
589.505
0.03%
BTXN Coin
26.53
-0.33%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Bursa'da şehirler arası yoldan ters giden sürücü

    Sorumsuz sürücünün işlek bir yol üzerinde ters ilerlemesi, trafiktekilere tehlikeli anlar yaşattı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da şehirler arası yoldan ters giden sürücü

    Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı D160 karayolu Barakfakih mevkiinde seyir halinde olan bir araç, şehirler arası yolda tersten gitmeye başladı.

    DUYARSIZ SÜRÜCÜ KAMERAYA YAKALANDI

    En ufak bir manevra hayati önem taşımasına rağmen, aldırış etmeden süratli bir şekilde ilerleyen sürücü, herkesin canını tehlikeye attı. Sürücü bir süre sonra ara yola dönerek gözden kayboldu.

    O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayda alındı.

    Bursa'da şehirler arası yoldan ters giden sürücü VİDEO

    Bursa da şehirler arası yoldan ters giden sürücü #1

    Bursa da şehirler arası yoldan ters giden sürücü #2

    Bursa da şehirler arası yoldan ters giden sürücü #3

    Bursa da şehirler arası yoldan ters giden sürücü #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir