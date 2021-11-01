Sorumsuz sürücünün işlek bir yol üzerinde ters ilerlemesi, trafiktekilere tehlikeli anlar yaşattı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı D160 karayolu Barakfakih mevkiinde seyir halinde olan bir araç, şehirler arası yolda tersten gitmeye başladı.

DUYARSIZ SÜRÜCÜ KAMERAYA YAKALANDI

En ufak bir manevra hayati önem taşımasına rağmen, aldırış etmeden süratli bir şekilde ilerleyen sürücü, herkesin canını tehlikeye attı. Sürücü bir süre sonra ara yola dönerek gözden kayboldu.

O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayda alındı.

Bursa'da şehirler arası yoldan ters giden sürücü VİDEO

