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- Bursa’da şelalede ayağını kırdı, askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Bursa’da şelalede ayağını kırdı, askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı
- DHA
- 18.07.2021 - 09:24
- Güncelleme : 18.07.2021 - 10:26
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yayla mevkisinde, arkadaşlarıyla yüzmek için şelaleye çıkan Ahmet Solmaz, saat 15.00 sıralarında kayalıklara çıkarak suya atladı.
Solmaz, suyun derinliğini hesaplayamayınca ayağını kayaya çarparak kırdı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Solmaz’ın bulunduğu yere çıkan arazinin zorlu olması nedeniyle durum arama-kurtarma ekiplerine bildirildi.
EKİPLER 2 SAAT YÜRÜDÜ
AFAD, NAK Arama Kurtarma, ANDA ve UMKE'nin de aralarında olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip, bölgeye sevk edildi.
Ekipler, kayalık ve uçurumlardan oluşan zorlu arazide 2 saat yürüyerek Solmaz'a ulaştı.
Sağlık ekiplerince de ilk müdahalesi yapılan Solmaz'ın kırık bacağı sarıldı.
Sarp kayalıklar, engebeli arazi ve yaralının hipotermi geçirme olasılığı nedeniyle, ekipler bölgeye helikopter talep etti.
Bursa’da şelalede ayağını kırdı, askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı ViDEO
SKORSKY HELİKOPTER GÖNDERİLDİ
Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı Skorsky tipi askeri helikopter, İstanbul'dan havalanarak, bölgeye hareket etti.
Bölgeye indirilen sedye ve askerin personelin yardımıyla Ahmet Solmaz alınarak, vinç yardımıyla helikoptere çekildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Solmaz'ı taşıyan helikopter, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı.
Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Solmaz, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Solmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.