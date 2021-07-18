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Bursa’da şelalede ayağını kırdı, askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Bursa’da şelalede ayağını kırdı, askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Yüzmek için arkadaşları ile şelaleye giden Ahmet Solmaz, ayağını kırdı. 100 kişilik arama kurtarma ekibi Solmaz için seferber oldu. Solmaz, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.