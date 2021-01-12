Bursa'da selam vermeme cinayetinin sanıklarına ceza yağdı

Bursa’da, Kurban Bayramı’nda ’selam vermeme’ yüzünden çıkan tartışma sonrası Doğan Sarıca’yı bıçaklayarak öldüren 3 sanığın cezası belli oldu.

Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde 2019 yılında Kurban Bayramı’nın ilk günü meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Burak Koç ve 25 yaşındaki Murathan Koç kardeşler ile Doğuhan Kışkan, kavgalı oldukları arkadaşları 26 yaşındaki Doğan Sarıca ile karşılaştı.

Sarıca, iddiaya göre kardeşlere, "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek, bıçakla saldırdı.

Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca’yı çıkan arbedede bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Sarıca, kurtarılamadı. Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yargılama sırasında Burak Koç, izlenen güvenlik kameralarının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murathan Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Burak Koç ile tarafların yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Doğuhan Kışkan ise duruşmaya gelmedi.

"PİŞMANIM"

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Murathan Koç, öldürme niyetiyle hareket etmediğini, kendisinin ve kardeşinin canını korumaya çalıştığını öne sürerek, "Böyle bir olayın içinde yer aldığım için çok üzgünüm ve pişmanım." dedi.

Murathan Koç ve Burak Koç isnat edilen suçu meşru müdafaa kapsamında işlediklerini öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

HEPSİNE CEZA VERİLDİ

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murathan Koç'a "kasten adam öldürme" suçundan tahrik indirimi de uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.

TUTUKSUZ SANIK MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Burak Koç ve Doğuhan Kışkan ise "adam öldürmeye yardım etme" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8’er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Burak Koç, mahkeme salonunda tutuklandı. Ayrıca, diğer tutuksuz sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.



