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Gök gürültülü sağanak yağış 26 C

    Bursa'da sele kapılan 2 çocuk son anda kurtuldu

    Kentte aralıksız etkisini sürdüren sağanak sonrası yollar dereye döndü. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen yağmur sularından sokakta oynayan 2 çocuk son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 17:03
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    Bursa'da sele kapılan 2 çocuk son anda kurtuldu

    Bursa’da sabah saatlerinden beri devam eden yağmur yağışı, bölge bölge etkisini sürdürüyor.

    Merkez Yıldırım ilçesinde de sağanak yağış yolları dereye çevirdi.

    Önüne attığı, çöp bidonları, dubalar ve çeşitli eşyaları sürükleyen yağmur suyundan 2 çocuk son anda kurtuldu.

    YAĞMURDA SÜRÜKLENDİLER

    Dışarıda oyun oynarken, sıcak havada yağan yağmurda durmak isteyen çocuklar, biranda azgın suların arasında kaldı. Bir birine tutunan çocuklar bir evin yanındaki saçağa sığınmayı başardı.

    Ana yollarında göle döndüğü ilçede, bazı evlerin bacalarından bile suların evin banyosuna akması korkuttu.

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