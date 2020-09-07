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- Bursa'da selfie çekerken kayalıklardan düşen genç öldü
Bursa'da selfie çekerken kayalıklardan düşen genç öldü
Fotoğraf tutkusu sonu olan gencin ölümü ile ilgili tahkikat başlatıldı.
- İHA
- 07.09.2020 - 10:59
Babasıyla birlikte yakınlarını ziyarete giden 17 yaşındaki Talha Sülün, arkadaşı Hakkı Okumuş’u da yanına alarak Hacıahmet Mahallesi Akkum mevkisinde bulunan kayalıklara çıkarak, selfie çekmek istedi.
Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek, 35 metre yükseklikten düştü.
KAYALIKLARA ÇARPTI
Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
FOTOĞRAF TUTKUSU SONU OLDU
Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.