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    Bursa'da selfie çekerken kayalıklardan düşen genç öldü

    Fotoğraf tutkusu sonu olan gencin ölümü ile ilgili tahkikat başlatıldı.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 10:59
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    Bursa'da selfie çekerken kayalıklardan düşen genç öldü

    Babasıyla birlikte yakınlarını ziyarete giden 17 yaşındaki Talha Sülün, arkadaşı Hakkı Okumuş’u da yanına alarak Hacıahmet Mahallesi Akkum mevkisinde bulunan kayalıklara çıkarak, selfie çekmek istedi.

    Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek, 35 metre yükseklikten düştü.

    KAYALIKLARA ÇARPTI

    Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bursa da selfie çekerken kayalıklardan düşen genç öldü #1

    FOTOĞRAF TUTKUSU SONU OLDU

    Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Bursa da selfie çekerken kayalıklardan düşen genç öldü #2

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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