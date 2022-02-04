Bir şahıs tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull ile selfie çekmeye çalışırken, pitbull o sırada yolda bulunan sokak köpeğine saldırdı. Esnaf sopayla müdahale edip sokak köpeğini kurtardı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba gün, kimliği belirsiz bir kişi, tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğiyle bir sokak köpeğinin yanına geldi.

Bu kişi köpeklerle selfie çekerken, pitbull aniden sokak köpeğine saldırdı. Pitbull çenesinden ısırdığı sokak köpeğini bırakmayınca bir esnaf, aracından aldığı sopayla pitbulla vurdu.

KÖPEĞİNE VURDUKLARI İÇİN KÜFRETTİ

Pitbullun ağzından kurtulan sokak köpeği kaçtı.

Pitbullun sahibi ise, köpeğine vurdukları gerekçesiyle esnafa küfretti. İhbar üzerine polis ekipleri, pitbullun sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Bursa’da selfie çekerken, tasmasız pitbull sokak köpeğine saldırdı ViDEO

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Pitbull sahibinin köpeğiyle birlikte sokağa geldiği, selfie çektiği anlar, pitbullun köpeğe saldırması ve esnafın köpekleri ayırma çabası, görüntülere yansıdı.

“SOKAKTAN UFAK BİR ÇOCUK GEÇSE ONU ISIRABİLİRDİ”

Sokakta berber dükkanı işleten Yasin Yanardağ, şu açıklamalarda bulundu:

“Pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Yan taraftaki esnaf ağabeyimiz, sopayla köpekleri ayırdı. Daha sonra sahibi, köpeğini savunur gibi bizlere hakaret etti. Burada bağırıp çağırdı. Esnafı ayağa kaldırdı. O sırada sokaktan ufak bir çocuk geçse, onu ısırabilirdi.

“TASMA VE AĞIZLIK YOKTU”

Esnaf ağabeyimiz müdahale etmeseydi sokak köpeği ölmüştü. Köpekte tasma ve ağızlık yoktu. Sahibine de sorduk. Ancak 'köpek benim değil' diye yalan söylemeye çalıştı.”