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- Bursa'da semaver gazından zehirlendi
Bursa'da semaver gazından zehirlendi
Isınmak için aracının içine aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.
- İHA
- 26.09.2021 - 15:26
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köfte satışı yapan Feridun Dan (45), havanın soğuk olması nedeniyle geceyi aracında geçirdi.
Gece saat 04.00 sıralarında uykuya dalan Dan, ısınmak için çay semaverini aracın içine aldı.
SEMAVERDEN ÇIKAN GAZ ZEHİRLEDİ
Semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dan hayatını kaybetti.
Aracında sabah arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Dan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.