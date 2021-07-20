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    Bursa'da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu

    Bursa'da hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden Halil Sevil, serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Sevil’in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 22:20
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 22:52
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    Bursa'da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu

    Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi Kocasu Çayı’nın bulunduğu alana hamile eşiyle gelen Halil Sevil, birlikte piknik yaptı.

    SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

    Halil Sevil, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Akıntıyla sürüklenen Halil Sevil’in gözden kaybolduğunu gören eşi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada Sevil’i bulamayınca durumu arama- kurtarma ekiplerine  bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    2 SAATLİK ARAMA SONUCU CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Çaya giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Sevil’in cansız bedenini suyun dibinde buldu. Kıyıya çıkarılan Sevil’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu VİDEO

    Bursa da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu #1

    Bursa da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu #2

    Bursa da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu #3

    Bursa da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu #4

    Bursa da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu #5

    Bursa da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu #6

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