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Bursa'da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu

Bursa'da serinlemek için girdiği çayda, hamile eşinin gözü önünde boğuldu

Bursa'da hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden Halil Sevil, serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Sevil’in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.