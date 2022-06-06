Bursa’da serinlemek için gölete giren kişi boğuldu

Arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra gölete giren kişi, boğularak hayatını kaybetti. Alkollü adamın gölete girmeden önce arkadaşları tarafından uyarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi’ndeki gölet yakınında 3 arkadaşıyla birlikte alkol alan Sinan Güler, bir süre sonra suya gireceğini söyleyip, elbiselerini çıkarmaya başladı.

“Burada kimse yüzme bilmiyor”

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir arkadaşı, Güler’e, “Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor. Buraya gel. Hey Allah’ım ya Rabbim. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor.” dedi.

Ancak Sinan Güler, arkadaşının uyarısına rağmen, suya girip yüzmeye başladı.

Suda kayboldu

DHA’nın haberine göre Sinan Güler, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu.

Arkadaşları, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Boğuldu

Gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla Sinan Güler’in cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı.

Sinan Güler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.