Bursa'da servis aracının çarptığı motosikletli belediye işçisi hayatını kaybetti Servis otobüsünün motosiklete çarparak 6 metre sürüklediği belediye işçisi, sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırılırken ekiplerin tüm çabalarına kurtarılamadı.

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İHA

Bursa'da sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Yıldırım ilçesinde S.K. kontrolündeki servis otobüsü, temizlik görevlisi Emin Durmuş idaresindeki motosikleti dört yol ağzında fark edemeyerek çarptı.

Motosiklete çarptı 6 metre sürükledi

Çarpmanın etkisiyle Durmuş, otobüsün altında kalırken yaklaşık 6 metre sürüklendi.

Kaza sonucu ağır yaralanan işçinin yardımına vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Durmuş’a yaptığı ilk müdahalesinin ardından civardaki hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

"Kendi halinde bir ağabeyimizdi"

Mahalle muhtarı Mehmet Çakır, “Servis otobüsünün meydana getirdiği bir kaza. Doğu istikametinden otobüsümüz geliyor, 105. Sokak'tan Emin Ağabeyimiz geliyor. Kör nokta zaten burası. Otobüs motoru altın alarak 5-6 metre kadar sürüklüyor. Oradan hastaneye götürüyorlar ama maalesef Emin Ağabeyimizi kaybettik. Her gün gördüğümüz bir kişiydi. Belediyemizin çalışanıydı zaten. Muhtarlığımızın bulunduğu yerde kart okuma sistemi var. Her sabah ve her akşam gelip kartını basıp evine gidiyordu. Kendi halinde bir ağabeyimizdi." dedi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturması sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)