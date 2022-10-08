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- Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: Şoför ve işçiler yaralandı
Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: Şoför ve işçiler yaralandı
- 08.10.2022 - 13:39
- Güncelleme : 08.10.2022 - 13:57
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir servis aracı sabah 08.00'de mesai bitimiyle beraber fabrikadan aldığı işçileri evine götürmek için yola çıktı.
Servis minibüsünün şoförü, Siteler Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken sağanak yağışın etkisi ve bir aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Şoför ve 5 işçi yaralandı
Yoldan çıkan minibüs, önce yeşil alana ardından bir elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada şoför ve 5 işçi yaralandı, olay yerinde de adeta can pazarı yaşandı.
Bursa'da servis minibüsünde can pazarı VİDEO
Asfalta yatırıp, ambulansı beklediler
Yaralanan sürücü ve işçilere ilk müdahaleyi kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve fabrikadan çıkan mesai arkadaşları yaptı.
Bir süre asfalt yolda yatan yaralılar, ilk yardım ekiplerinin gelmesiyle kontrol edildikten sonra Mudanya Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.