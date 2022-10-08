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    Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: Şoför ve işçiler yaralandı

    Fabrikada mesaisi biten işçileri evlerine götürmek için yola çıkan servis şoförünü yolda başka bir araç sıkıştırdı. Meydana gelen kazada, şoför ve 5 işçi yaralandı.
    • 08.10.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 13:57
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    Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: Şoför ve işçiler yaralandı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir servis aracı sabah 08.00'de mesai bitimiyle beraber fabrikadan aldığı işçileri evine götürmek için yola çıktı.

    Servis minibüsünün şoförü, Siteler Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken sağanak yağışın etkisi ve bir aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Şoför ve 5 işçi yaralandı

    Yoldan çıkan minibüs, önce yeşil alana ardından bir elektrik direğine çarparak durabildi.

    Kazada şoför ve 5 işçi yaralandı, olay yerinde de adeta can pazarı yaşandı.

    Bursa'da servis minibüsünde can pazarı VİDEO

    Bursa da servis minibüsü kaza yaptı: Şoför ve işçiler yaralandı #1

    Asfalta yatırıp, ambulansı beklediler

    Yaralanan sürücü ve işçilere ilk müdahaleyi kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve fabrikadan çıkan mesai arkadaşları yaptı.

    Bir süre asfalt yolda yatan yaralılar, ilk yardım ekiplerinin gelmesiyle kontrol edildikten sonra Mudanya Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da servis minibüsü kaza yaptı: Şoför ve işçiler yaralandı #2


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