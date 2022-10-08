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Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: Şoför ve işçiler yaralandı

Bursa'da servis minibüsü kaza yaptı: Şoför ve işçiler yaralandı

Fabrikada mesaisi biten işçileri evlerine götürmek için yola çıkan servis şoförünü yolda başka bir araç sıkıştırdı. Meydana gelen kazada, şoför ve 5 işçi yaralandı.