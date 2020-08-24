Dolar
7.3772
0.5588%
Euro
8.7319
1.0765%
Altın
1950.3
0.4957%
Borsa
1116.64
0.609%
G. Altın
462.381
0.9966%
Bitcoin
87526.82
1.7008%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Bursa’da sevgililer güpegündüz araç çaldı

    Kadın olan hırsız aracı iterken, sevgilisi direksiyon başında düz kontak yaparken güvenlik kameralarına yansıdı. Polis hırsız sevgilileri, çok geçmeden yakaladı.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 12:30
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 12:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da sevgililer güpegündüz araç çaldı

    Geçtiğimiz hafta Bursa’nın Emek Akpınar Mahallesi’nde 30 yaşındaki Muhammed Y. ve 27 yaşındaki sevgilisi H.K, gözüne kestirdikleri park halindeki aracın yanına yaklaştı.

    Bir anlık boşluktan yararlanan sevgililer, aracın camını kırarak içine girdi.

    Çalıştıramadıkları aracı H.K. itmeye başlarken, direksiyondaki Muhammed Y. ise düz kontak yapmaya devam etti.

    KISA SÜREDE ÇALIŞTIRDI

    Araç kısa sürede çalışınca ikisi de binip gözden kayboldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı İZLE

    POLİS 300’E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELEDİ

    Araç sahibi, otomobilini yerinde göremeyince hemen durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek araç sahibinin ifadesini alan ekipler, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. 300’e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, aracın Mudanya ilçesine gittiğini fark etti.

    Bursa’da sevgililer güpegündüz araç çaldı #1

    ORMANLIK ALANA BIRAKIP KAÇTILAR

    Şüphelileri arama çalışmalarına Mudanya’da devam eden polis ekipleri, aracı yol kenarında ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette buldu. Ekipler, hırsız sevgilileri ise Mudanya’da saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı.

    Bursa’da sevgililer güpegündüz araç çaldı #2

    İKİSİ DE TUTUKLANDI, ARAÇ SAHİBİNE GERİ VERİLDİ

    Emniyete getirilen Muhammed Y. ve sevgilisi H.K, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, araç sahibine geri teslim edildi.

    Bursa’da sevgililer güpegündüz araç çaldı #3

    Bursa’da sevgililer güpegündüz araç çaldı #4

    Görüş Bildir