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- Bursa'da sevgilisinden şiddet gören kadın bankaya sığındı
Bursa'da sevgilisinden şiddet gören kadın bankaya sığındı
- DHA
- 06.08.2020 - 11:20
- Güncelleme : 06.08.2020 - 11:20
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde, Gülcan Buldu ile erkek arkadaşı Suat B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ise Suat B., Buldu'nun başına sert bir cisimle vurdu.
KAÇIP, BANKAYA SIĞINDI
Başından yaralanan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakındaki banka şubesine sığınarak, orada bulunanlardan yardım istedi. Banka yetkilileri de durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
SALDIRGAN SEVGİLİ YAKALANDI
Buldu’nun kendisini darbeden kişinin sevgilisi olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.’yi olay yeri yakınındaki sokakta yakalayarak, gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.