Dolar
7.2374
2.7368%
Euro
8.6113
2.8006%
Altın
2050.87
0.6191%
Borsa
1067.95
-2.1844%
G. Altın
476.176
3.1161%
Bitcoin
84911.53
3.6245%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Bursa'da sevgilisinden şiddet gören kadın bankaya sığındı

    Erkek arkadaşı Suat B.'nin sert cisimle vurarak, başından yaraladığı Gülcan Buldu hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 11:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da sevgilisinden şiddet gören kadın bankaya sığındı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde, Gülcan Buldu ile erkek arkadaşı Suat B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine ise Suat B., Buldu'nun başına sert bir cisimle vurdu.

    KAÇIP, BANKAYA SIĞINDI

    Başından yaralanan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakındaki banka şubesine sığınarak, orada bulunanlardan yardım istedi. Banka yetkilileri de durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Bursa'da sevgilisinden şiddet gören kadın bankaya sığındı #1

    SALDIRGAN SEVGİLİ YAKALANDI

    Buldu’nun kendisini darbeden kişinin sevgilisi olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.’yi olay yeri yakınındaki sokakta yakalayarak, gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da sevgilisinden şiddet gören kadın bankaya sığındı #2

    Bursa'da sevgilisinden şiddet gören kadın bankaya sığındı #3

    Bursa'da sevgilisinden şiddet gören kadın bankaya sığındı #4

    Görüş Bildir