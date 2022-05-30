Bursa'da sevgilisini rehin alan şahıs hayatını kaybetti

Sevgilisinin başına silah dayadığı için polis tarafından vurulup etkisiz hale getirilen Raşit Atilla isimli adam, tedavi olduğu hastanede öldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir otelde kalan Beyza A.'yı otele gidip başına silah dayayarak rehin alan Raşit Atilla, dışarıya çıkardığı kadın ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı.

Sevgilisinin çığlıkları üzerine durumu fark eden vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu.Olay yerine kısa sürede çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi.

Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi ARŞİV

Polis, kadını rehin alan adamı, etkisiz hale getirdi

İHA'nın haberine göre; polisler uzun süre elinde silahla tehditler savuran Raşit Atilla.'yı ikna etmeye çalıştı.

Beyza A.'nin başına dayadığı silahı bir anda kendi başına çeviren Raşit Atilla polis ekipleri tarafından vurulup etkisiz hale getirildi.

Raşit Atilla'nın elinden polis tarafından kurtarılan Beyza A. ise olayın şoku ile çığlık atarak ağladı.

2 gün sonra hayatını kaybetti

Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Raşit Atilla'nın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp hastaneye kaldırdı.

Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Raşit A., 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.