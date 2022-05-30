Petrol
116.02
0.40%
Euro
17.6159
1.19%
Dolar
16.3701
1.11%
Altın
979.85
1.51%
Borsa
2482
0.00%
Bitcoin
499.903
4.88%
BTXN Coin
12.56
-2.86%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Bursa'da sevgilisini rehin alan şahıs hayatını kaybetti

    Sevgilisinin başına silah dayadığı için polis tarafından vurulup etkisiz hale getirilen Raşit Atilla isimli adam, tedavi olduğu hastanede öldü.
    • 30.05.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da sevgilisini rehin alan şahıs hayatını kaybetti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir otelde kalan Beyza A.'yı otele gidip başına silah dayayarak rehin alan Raşit Atilla, dışarıya çıkardığı kadın ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı.

    Sevgilisinin çığlıkları üzerine durumu fark eden vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu.Olay yerine kısa sürede çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi.

    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi ARŞİV

    Polis, kadını rehin alan adamı, etkisiz hale getirdi

    İHA'nın haberine göre; polisler uzun süre elinde silahla tehditler savuran Raşit Atilla.'yı ikna etmeye çalıştı.

    Beyza A.'nin başına dayadığı silahı bir anda kendi başına çeviren Raşit Atilla polis ekipleri tarafından vurulup etkisiz hale getirildi.

    Raşit Atilla'nın elinden polis tarafından kurtarılan Beyza A. ise olayın şoku ile çığlık atarak ağladı.

    2 gün sonra hayatını kaybetti

    Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Raşit Atilla'nın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp hastaneye kaldırdı.

    Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Raşit A., 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Bursa da sevgilisini rehin alan şahıs hayatını kaybetti #1

    Bursa da sevgilisini rehin alan şahıs hayatını kaybetti #2

    Bursa da sevgilisini rehin alan şahıs hayatını kaybetti #3


    İlginizi Çekebilir

    Rize'de gelinlik fiyatı ortalama 5 bin TL
    Yaşam

    Rize'de gelinlik fiyatı ortalama 5 bin TL

    Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açan hükümdar
    Gündem

    Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açan hükümdar

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Görüş Bildir