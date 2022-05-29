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- Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi
Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi
- 29.05.2022 - 09:48
- Güncelleme : 29.05.2022 - 10:23
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.’nın Ulu Mahallesi’nde bir pansiyonda kaldığını belirledi.
Pansiyona saat 18.30 sıralarında baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla, tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı.
Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı.
Polis etkisiz hale getirdi
Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı.
Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi.
Sevgilisini rehin aldığı anlar kamerada
Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.
Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı.
Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi ViDEO
Hastaneye götürüldü
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beyza A ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hakkında yakalama kararı var
DHA’nın haberine göre Beyza A.'nın bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.