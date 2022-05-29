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    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

    Hakkında arama kaydı bulunan zanlı, tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşını da rehin aldı. Zanlı, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi.
    • 29.05.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 10:23
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    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.’nın Ulu Mahallesi’nde bir pansiyonda kaldığını belirledi.

    Pansiyona saat 18.30 sıralarında baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla, tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı.

    Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı.

    Polis etkisiz hale getirdi

    Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı.

    Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi.

    Sevgilisini rehin aldığı anlar kamerada

    Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.

    Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı.

    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi ViDEO

    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi #1

    Hastaneye götürüldü

    Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Beyza A ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi #2

    Hakkında yakalama kararı var

    DHA’nın haberine göre Beyza A.'nın bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi #3

    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi #4

    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi #5

    Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi #6


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