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Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

Bursa’da sevgilisini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

Hakkında arama kaydı bulunan zanlı, tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşını da rehin aldı. Zanlı, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi.