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    Bursa'da sevgilisini sokak ortasında döven şahıs serbest bırakıldı

    Yıldırım ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadının sokakta darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 22:33
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    Bursa'da sevgilisini sokak ortasında döven şahıs serbest bırakıldı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde A.Ş'nin darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan A.D. ile erkek kardeşi S.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

    ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLDİ SERBEST KALDI

    A.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere iki şüpheli de serbest bırakıldı.

    Öte yandan A.Ş'nin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

    Bursa da sevgilisini sokak ortasında döven şahıs serbest bırakıldı #1

    ARAÇTAN İNDİRİP DARBETMİŞTİ

    Otomobiliyle seyir halinde olan A.D. ile kız arkadaşı A.Ş. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine otomobili durduran A.D. araçtan inen A.Ş'yi darbetmişti.

    Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile olaya karıştığı tespit edilen erkek kardeşi S.D'yi gözaltına almıştı.

    Bursa'da kız arkadaşını darbeden şahıs kamerada İZLE

    Bursa da sevgilisini sokak ortasında döven şahıs serbest bırakıldı #2

    Bursa da sevgilisini sokak ortasında döven şahıs serbest bırakıldı #3

    Bursa da sevgilisini sokak ortasında döven şahıs serbest bırakıldı #4

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