Bursa'da sevgilisiyle tartıştı, 13 aracın lastiklerini kesti

Kız arkadaşıyla tartışan bir genç, sinirini park halindeki araçlardan çıkardı. Kimliği belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bahçe Sokak’ta sevgilisiyle tartışan Emre U., elindeki bıçakla park halinde duran araçlara zarar verdi.

Öfkeli Emre U., 13 aracın lastiklerini kesip, bazı araçların kaputuna isim ve soyadının baş harflerini kazıdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Emre U.’yu yakaladı.

Bursa'da sevgilisiyle tartıştı park halindeki araçların lastiklerini kesti

ARAÇ SAHİPLERİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise araçlarını görünce şaşkınlık yaşadı. Araç sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.

"10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ZARAR VAR"

Aracının 2 lastiği zarar gören Orhan Yalçın, “Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramışlar. Arkadaşların lastiklerini kesmişler. Saat 07.00’de emniyetten aradılar ve araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bilgimiz olup olmadığını sordular. Bazı araçlara ‘E’ harfini yazmışlar. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Sokakta, caddede kimseyle bir sorunumuz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar." dedi.

Emre U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.