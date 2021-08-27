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Bursa'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda iki sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.