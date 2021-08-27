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    Bursa'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

    Seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda iki sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 11:26
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    Bursa'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 23 yaşındaki Mücahid Yıldırım'ın kullandığı 16 ZL 524 plakalı araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önünde ilerleyen 26 yaşındaki Mehtap Kara hakimiyetindeki 11 AAN 458 plakalı otomobile çarptı.

    Gerçekleşen kazayla 2 sürücü de yaralandı.

    ARAÇLAR SAVRULDU

    Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücü Yıldırım ile aynı araçta olan 22 yaşındaki Ergin Tosun ağır yaralandı.

    Bursa da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1 i ağır 2 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1 i ağır 2 yaralı #2

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1 i ağır 2 yaralı #3

    Bursa da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1 i ağır 2 yaralı #4

    Bursa da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1 i ağır 2 yaralı #5

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