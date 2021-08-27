- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Bursa'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda iki sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
- İHA
- 27.08.2021 - 08:49
- Güncelleme : 27.08.2021 - 11:26
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 23 yaşındaki Mücahid Yıldırım'ın kullandığı 16 ZL 524 plakalı araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önünde ilerleyen 26 yaşındaki Mehtap Kara hakimiyetindeki 11 AAN 458 plakalı otomobile çarptı.
Gerçekleşen kazayla 2 sürücü de yaralandı.
ARAÇLAR SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücü Yıldırım ile aynı araçta olan 22 yaşındaki Ergin Tosun ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.