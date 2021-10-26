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    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Otomobilde bulunanlar ise canlarını zor kurtardı.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 04:33
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    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

    Bursa merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde, Özlüce Caddesi’nde seyir halinde olan otomobil aniden alev aldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    ALEV TOPUNA DÖNEN ARACI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

    Araç kısa sürede alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otomobilde bulunanlar ise canlarını zor kurtardı. Korku dolu anlar yaşanan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

    Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Video

    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü #1

    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü #2

    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü #3

    Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü #4

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