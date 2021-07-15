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    Bursa'da seyir halindeyken kaputa oturup tamir yaptı

    Trafikte ilerleyen klasik bir otomobilin, kaput bölümünde oturarak elektrik arızasını gidermeye çalışan kişinin görüntüleri görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 09:01
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    Bursa'da seyir halindeyken kaputa oturup tamir yaptı

    Bursa’nın Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi’nde kimliği belirsiz bir kişi, elektrik arızası nedeniyle otomobilinde sorun yaşadı.

    Seyir halindeki klasik otomobilin kaput bölümüne oturan vatandaş, tamir yapmaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Hem yolda ilerleyen hem de arızayı gidermeye çalışan vatandaşın o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa'da seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir VİDEO

     

    Bursa da seyir halindeyken kaputa oturup tamir yaptı #1

    Bursa da seyir halindeyken kaputa oturup tamir yaptı #2

    Bursa da seyir halindeyken kaputa oturup tamir yaptı #3

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