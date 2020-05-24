Sokağa çıkma kısıtlamasında arife günü tezgah açan seyyar satıcılar, kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine saldırdı. Çıkan olaylarda 3 zabıta yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Yunuseli Toki Konutları önünde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen seyyar meyve sebze tezgahı açan seyyar satıcılara, zabıta ekipleri müdahale etti.

Kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine seyyar satıcılar, taş ve bijon anahtarıyla saldırdı.

KAFASINA 5 DİKİŞ ATILDI

Çıkan kavgada 3 zabıta yaralanırken, bir zabıtanın başına 5 dikiş atıldı.

Bursa'da seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı VİDEO

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zabıta ekiplerine saldıran Bayram K., Halit K., Şevket K. ve Enes A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganlara sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 12 bin 600 lira para cezası uygulandı. Zabıta görevlileri kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.