Bursa’da sıfır aldığı araç hasarlı çıktı

460 bin TL ödeyerek aldığı sıfır aracı hasarlı çıkan sürücü, dava açtı. Arabulucu tarafından kendisine şaka gibi teklif yapıldığını dile getiren sürücü, “Gerekirse AİHM’ye giderim” dedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Onur Aydemir isimli genç, kendi şirketleri üzerine Bursa’dan bir araç almak için bayiye gitti.

Aydemir, beğendiği araç için 460 bin TL ödedi ve beklemeye başladı.

5 Ocak 2021 tarihinde aracı teslim alan genç, ekspere götürdü. Aracın bagajında sökme takma ve komple boyalı olduğunu öğrenen Aydemir, neye uğradığını şaşırdı.

Soluğu bayide alan Aydemir’e, hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi.

“ŞAKA GİBİ BİR TEKLİF VERDİLER”

İki kez ekspertiz raporu aldığını söyleyen Onur Aydemir, “Bayi müdürü sürekli fabrika hatası olduğunu söylüyor. Ben de fabrikanın böyle bir hata yapacağına ihtimal vermediğim için Almanya’da bir abim vardı, onun yardımıyla şasi numarasında sorgulama yaptırdım. Almanca ve Türkçe olarak bagaj kapağında sıkıntı olduğu ve boya ile mikro değerlerinin kontrol edilmesi gerektiği söylendi. 19 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha ekspertiz yaptırdım, iki tane olsun, belki biri yanlışlık yapmıştır diye. Ancak her iki ekspertizin raporları birbirleriyle uyuşuyor. Avukatıma başvurdum, araç firma üzerine olduğu için ona göre dava açtı. Önce devreye arabulucu girdi. Burada bizlere şaka gibi bir teklif verdiler. 2 paket ücretsiz bakım ve ücretsiz onarım verdiler. Çocuk oyuncağı gibi bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Ben bu aracı sattığımda, değer kaybım ne olacak?” dedi.

“SIFIR ARABA ALIYORUM DİYE KANMAYIN”

Sürecin mahkeme yoluyla devam edeceğini diye getiren Aydemir, “Gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımayı düşünüyorum. Sıfır araba, yani şok olmamak mümkün değil. Ben hatalı araba almak isteseydim neden gidip sıfır alayım? İkinci el alırdım. Benim amacım hatasız arabaya binmek. Bundan sonraki süreç mahkeme yoluyla devam edecek. Sonuna kadar gideceğim, haklıyım çünkü. Burada sıfır araba alacaklara tavsiyem şudur, mutlaka arabayı almadan önce ekspertize sokun, sıfır araba alıyorum diye kanmayın." şeklinde konuştu.